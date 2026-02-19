Come difendersi dai cyber attacchi | al via un corso gratuito che formerà esperti di sicurezza informatica
Un corso gratuito sulla sicurezza informatica si apre per rispondere all’aumento di attacchi hacker in Italia. Ogni giorno, migliaia di persone e imprese subiscono tentativi di frode online che mettono a rischio dati e finanze. Il corso mira a formare esperti in grado di riconoscere e bloccare queste minacce prima che causino danni. Le iscrizioni sono aperte e si rivolgono a chi vuole proteggere le proprie informazioni digitali. L’obiettivo è creare una rete di professionisti pronti a intervenire in caso di attacco.
Ogni giorno in Italia si registrano migliaia di tentativi di frodi informatiche indirizzare contro privati e aziende. Attraverso tattiche di phishing, attacchi malware e truffe vere e proprie i malviventi provano a entrare in possesso dei dati personali degli utenti salvati nei loro dispositivi elettronici per fini illeciti. Proprio con l’obiettivo di formare esperti in cyber security, Formatica Scarl, in collaborazione con l'Università di Pisa, Noze – Innovation Agency e ITIS "G. Marconi", propone il corso gratuito di IFTS "Cyb.S.Ex 1.0". Questo percorso di formazione tecnica superiore, finanziato dal Programma regionale FSE+ 2021-2027, si rivolge a giovani e adulti in possesso di un diploma professionale o di istruzione secondaria superiore, che verranno formati come specialisti di sicurezza informatica in grado di analizzare rischi, gestire infrastrutture e adottare misure per proteggere i sistemi informativi.🔗 Leggi su Pisatoday.it
