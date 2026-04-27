Il ministro degli Esteri ha espresso la sua posizione riguardo alle misure per gestire le spese legate alla crisi energetica, sottolineando la possibilità di escluderle temporaneamente dal patto di stabilità. Ha precisato che tali interventi devono essere limitati nel tempo e ha respinto l’ipotesi di un’uscita unilaterale dal patto stesso, evidenziando la necessità di interventi mirati e temporanei.

"Credo che sia possibile e anche giusto intervenire per tener fuori dal patto di stabilità le spese legate alle vicende di Hormuz, quindi le spese per l'energia, però deve essere un provvedimento a tempo. Sono assolutamente contrario all'ipotesi di uscire unilateralmente dal patto di stabilità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Forum economico in corso a Prato. "Poi lo dico e lo ripeto - ha aggiunto -, ci sono i 400 miliardi del Mes, non vedo perché devono rimanere là congelati. Invece di aumentare il debito pubblico si potrebbero utilizzare quei soldi per il debito pubblico".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tajani, contrario a ipotesi uscita unilaterale da patto stabilità per crisi energia

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