Patto di stabilità Tajani frena la Lega | Contrario a un’ipotesi di uscita unilaterale

Il ministro ha affermato che è opportuno escludere dal patto di stabilità le spese relative alle crisi energetiche, come quelle legate alla regione di Hormuz. Ha inoltre precisato che questa esclusione dovrebbe essere temporanea e ha espresso opposizione a un’eventuale uscita unilaterale dall’accordo. La sua posizione si rivolge a evitare decisioni drastiche da parte di altri paesi membri.

«Credo che sia possibile e anche giusto intervenire per tener fuori dal patto di stabilità le spese legate alle vicende di Hormuz, quindi le spese per l’energia, però deve essere un provvedimento a tempo. Sono assolutamente contrario all’ipotesi di uscire unilateralmente dal patto di stabilità». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Forum economico in corso a Prato. E da lì una proposta sul Mes: «Poi lo dico e lo ripeto, ci sono i 400 miliardi del Mes, non vedo perché devono rimanere là congelati. Invece di aumentare il debito pubblico si potrebbero utilizzare quei soldi per il debito pubblico». Perché le parole di Tajani sono importanti.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Tajani, contrario a ipotesi uscita unilaterale da patto stabilità per crisi energia"Credo che sia possibile e anche giusto intervenire per tener fuori dal patto di stabilità le spese legate alle vicende di Hormuz, quindi le spese... Borghi (Lega), noi per l'abbandono anche unilaterale del Patto di stabilità"Noi sabato scorso a Milano abbiamo fatto una manifestazione per chiedere lo scostamento di bilancio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tajani: Italia da sola per la sicurezza del Mar Rosso, accrescere presenza militare di Aspides; Tajani, contrario a ipotesi uscita unilaterale da patto stabilità per crisi energia; Tajani: 'L'Ue valuti stop al Patto se la guerra continua'; Tajani: Se la guerra in Iran continua, l'Ue adotti misure drastiche come per il Covid. Tajani, contrario a ipotesi uscita unilaterale da patto stabilità per crisi energiaCredo che sia possibile e anche giusto intervenire per tener fuori dal patto di stabilità le spese legate alle vicende di Hormuz, quindi le spese per l'energia, però deve essere un provvedimento a te ... ilgiorno.it La proposta della Lega: 'Via dal patto di stabilità anche soli'. FdI e FI frenanoAlla vigilia di una settimana cruciale per il governo, tra l'approdo del Documento di finanza pubblica in Parlamento e ben due riunioni pesanti del Consiglio dei ministri, si registra maretta in maggi ... ansa.it Patto di stabilità, scontro governo-UE: Bruxelles dice no, si valutano nuove mosse su debito e bollette x.com Boeri boccia la proposta di sospendere del Patto di Stabilità: "Segnale sbagliato". Link nel primo commento - facebook.com facebook