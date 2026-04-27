Tajani in Toscana | Pronti a intervenire con Marina Militare per sminare Stretto Hormuz

Il vicepremier e ministro degli Esteri ha visitato la Toscana lunedì 27 aprile. Durante un suo intervento pubblico, ha dichiarato che l’Italia è pronta a intervenire con la Marina Militare per sminare lo Stretto di Hormuz. La visita si è svolta in un contesto di comunicazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o azioni specifiche. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alla visita o alle dichiarazioni rilasciate.

Il vicepremier Antonio Tajani, ministro Affari Esteri e Cooperazione Intarnazionale leader di Forza Italia, in Toscana lunedì 27 aprile. Prima a Pistoia, dove ha incontrato le associazioni rappresentative del settore vivaistico toscano, “eccellenza del sistema produttivo nazionale e componente importante dell’export italiano”. Poi nel pomeriggio a Prato, al teatro Metastasio, intervento di Tajani a Prato, al teatro Metastasio, per i lavori del Forum economico Italia–America Latina, organizzato a Prato congiuntamente dalla Farnesina e dall’IILA, con il supporto di ICE Agenzia. Tajani su Stretto di Hormuz: “ Ho parlato con il ministro degli Esteri iraniano e l’altra sera con il segretario di Stato americano Rubio insistendo sulla necessità di accelerare i tempi per trovare un accordo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tajani in Toscana: “Pronti a intervenire con Marina Militare per sminare Stretto Hormuz” Notizie correlate Hormuz, la Marina militare pianifica l'invio di 4 navi. Dalle cacciamine all'unità di scorta, la strategia dell'Italia per sminare lo StrettoQuattro navi, pronte a partire dai porti italiani non appena le condizioni lo consentiranno. Hormuz, l’Italia e altri cinque Paesi pronti a mettere in sicurezza lo Stretto. Tajani: piano politico, non militareLa situazione in Medio Oriente entra di prepotenza al centro nell’agenda del Consiglio europeo, in corso a Bruxelles.