La Marina militare italiana si prepara a inviare quattro navi nello Stretto di Hormuz, pronte a partire dai porti nazionali quando le condizioni lo permetteranno. Il piano prevede l'impiego di unità diverse, tra cui cacciamine e un'unità di scorta, come parte di una strategia per lo sminamento della zona. La presenza delle navi è stata annunciata come un possibile contributo italiano in una futura missione internazionale nella regione.

Quattro navi, pronte a partire dai porti italiani non appena le condizioni lo consentiranno. Sarebbe questo il contributo dell'Italia in un'eventuale missione nello Stretto di Hormuz, una delle aree più strategiche e al tempo stesso instabili per la navigazione internazionale. A delineare il piano è stato il capo di Stato maggiore della Marina militare, Giuseppe Berutti Bergotto, intervenuto sia alla trasmissione "Cinque Minuti" su Rai 1 sia in audizione alla Commissione Difesa della Camera. La pianificazione prevede l'impiego di due cacciamine, affiancate da un'unità di scorta e da una nave logistica per il rifornimento. Non si esclude inoltre la possibilità di rafforzare il dispositivo con una nave di difesa missilistica, come una fregata o un cacciatorpediniere.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, la Marina militare pianifica l'invio di 4 navi. Dalle cacciamine all'unità di scorta, la strategia dell'Italia per sminare lo Stretto

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