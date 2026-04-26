Un esponente della Lega ha dichiarato che il partito sostiene l'eventualità di un abbandono unilaterale del Patto di stabilità, affermando inoltre che sabato scorso si è svolta a Milano una manifestazione per chiedere lo scostamento di bilancio. La richiesta si inserisce in un contesto di dibattito politico sulla gestione dei vincoli finanziari europei. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti, senza ulteriori dettagli sui numeri o le modalità dell'evento.

"Noi sabato scorso a Milano abbiamo fatto una manifestazione per chiedere lo scostamento di bilancio. Noto che da quel momento la nostra posizione sta diventando sempre più patrimonio comune del centrodestra e ne sono più che felice. Si tratterà con gli alleati" sui contenuti del documento unitario da portare in Parlamento ma "la Lega insisterà" per inserire anche "l'abbandono del patto, eventualmente anche unilaterale qualora l' Ue non dovesse dare risposte". Lo dice all'ANSA il senatore della Lega Claudio Borghi. Interpellato sulla posizione di FI che indica prioritariamente la leva della revisione del Pnrr o dei fondi coesione, risponde: "Ne discuteremo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borghi (Lega), noi per l'abbandono anche unilaterale del Patto di stabilità

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