Il governo ha deciso di sospendere unilateralmente il patto di stabilità, una mossa che ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici. Un esponente di Fratelli d’Italia ha invitato a lasciar lavorare le istituzioni competenti, sottolineando l’importanza di evitare interpretazioni eccessive o dichiarazioni eccessivamente ottimistiche sulla questione. La decisione è stata annunciata in un contesto di discussioni sulle politiche economiche del paese.

ROMA – “Io lascerei lavorare il governo, il Mef e il Parlamento e, come ha detto Giorgia Meloni, eviterei voli pindarici o fuochi di artificio. Continuiamo ad attuare il piano quinquennale del governo, che fino ad ora ha portato buoni risultati anche a livello economico. Abbiamo sempre considerato i parametri derivanti dai patti europei come un mezzo e non come un fine e continuiamo a considerarli tali”. “Noi sabato scorso a Milano abbiamo fatto una manifestazione per chiedere lo scostamento di bilancio. Noto che da quel momento la nostra posizione sta diventando sempre più patrimonio comune del centrodestra e ne sono più che felice. Si...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sospensione unilaterale patto di stabilità, FdI: ‘evitiamo voli pindarici’

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