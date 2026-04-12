Sassari piange Roberta | l’ultimo saluto a una giovane scomparsa a 33 anni

A Sassari, oggi si sono svolti i funerali di Roberta Proietti, una giovane donna di 33 anni. La comunità si è riunita nella chiesa di San Vincenzo per accompagnare l’ultimo saluto alla defunta. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici e familiari, che hanno condiviso momenti di raccoglimento e cordoglio. La scomparsa di Roberta ha lasciato un vuoto tra coloro che la conoscevano.

La comunità di Sassari si è raccolta oggi, 12 aprile, presso la chiesa parrocchiale di San Vincenzo per dare l'ultimo saluto a Roberta Proietti, scomparsa prematuramente all'età di 33 anni. Il commiato, avvenuto alle ore 16, ha la partecipazione di numerosi parenti e amici uniti dal dolore per la perdita di una giovane donna che avrebbe festeggiato il suo trentaquatt?esimo compleanno il prossimo 23 giugno. Il dolore di una famiglia e il legame con la comunità sassarese A comunicare la tragica no .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari piange Roberta: l’ultimo saluto a una giovane scomparsa a 33 anni Leggi anche: Sotto il Monte piange Mirko Villa, 23 anni: domani, a Carvico, l’ultimo saluto al capitano “Villuz” Una folla per l’ultimo saluto a Francesco Mazzoleni, giovane ciclista investito e ucciso: “Sempre con noi”Palazzago (Bergamo), 19 febbraio 2026 – Fuori dalla chiesa tanti palloncini bianchi.