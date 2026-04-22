Addio al re della piadina e del sorriso Riccione piange una figura storica della ristorazione

Riccione si addolora per la scomparsa di Paolo Troni, che aveva 77 anni. Era il proprietario della “Piadineria Pizzeria da Paolo” e conosciuto come un volto storico della ristorazione locale. La sua figura rappresentava un punto di riferimento per molti cittadini e visitatori, grazie alla sua capacità di accogliere e di mantenere viva una tradizione culinaria che durava da decenni. La città si stringe attorno alla famiglia e ai collaboratori in questo momento di lutto.

Riccione in lutto piange la scomparsa, all’età di 77 anni, di Paolo Troni, storico titolare della “Piadineria Pizzeria da Paolo” e figura simbolo dell’accoglienza romagnola, capace di attraversare decenni di vita cittadina lasciando un segno profondo nella memoria collettiva.Per chi ha vissuto le.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Riccione piange Francesco Masini. Addio al veterano della politicadi Nives Concolino Il mondo della politica a Riccione è in lutto, martedì si è spento Francesco Masini, 74 anni compiuti sabato scorso. Addio a Loris Savini. Una figura storica della chimica di portoSi è spento ieri nella sua casa di Ravenna Loris Savini, figura storica della chimica di porto e per molti anni punto di riferimento del sistema...