? Cosa sapere L'esperto Orlando presenta a Milano la tecnica del taglio smart presso il salone Mastromauro.. La nuova geometria del bob riduce la manutenzione capillare ogni 8-10 settimane.. A Milano, l’esperto di estetica del capello Orlando ha presentato una nuova strategia cerca un look curato senza sacrificare il tempo, introducendo il concetto di taglio smart basato su proporzioni fluide e gestione minima. L’obiettivo della proposta presentata presso il salone Mastromauro è trasformare radicalmente la routine mattutina, offrendo una soluzione che permetta di apparire impeccabili con uno sforzo quasi nullo. Questa innovazione stilistica, definita come una versione più morbida del classico bob, punta a superare le rigidità delle geometrie nette tipiche delle tecniche di taglio tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taglio Smart: la nuova tecnica per un viso modellato senza trucco

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