Durante la promozione del nuovo film, Margot Robbie ha sorpreso tutti mostrando il suo volto senza trucco. L’attrice australiana ha scelto di apparire naturale, lasciando emergere lentiggini e texture della pelle. La scelta ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, che hanno apprezzato la sua sincerità e semplicità davanti alle telecamere.

Pelle al naturale come Margot Robbie in Cime Tempestose Mostrare la pelle senza trucco come fa Margot Robbie in Wuthering Heights è, insieme, un gesto di coraggio e autenticità, che coinvolge corpo e mente. «Lasciarsi vedere senza filtri rafforza l’autostima e la percezione di sé», sottolinea la psicologa Elena Benvenuti. «Scegliere di uscire di casa o postare un selfie in versione no make-up aiuta a ridurre la tendenza al perfezionismo, promuovendo l'accettazione della propria unicità». Certo, una pelle sana e fresca come quella di Margot Robbie, 35 anni, svela un'indubbia e meticolosa cura della pelle a monte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Applausi a Margot Robbie che ha scelto di mostrare la sua pelle del viso naturale, senza trucco, in Cime Tempestose

