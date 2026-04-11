Durante una puntata di un podcast, un’attrice ha condiviso un aneddoto riguardante un metodo di trucco che utilizza per migliorare temporaneamente l’aspetto del viso. Ha spiegato che una sua amica le ha svelato l’utilizzo di una striscia adesiva chiamata face tape, che permette di sollevare e definire i lineamenti senza ricorrere alla chirurgia. La rivelazione si inserisce in un discorso più ampio sulle strategie di trucco per ottenere effetti di lifting.

Con la nostalgia degli anni Novanta e primi Duemila che ha invaso anche il mondo del beauty siamo già pronte a sognare, ancora una volta, la frangetta mora di Brenda o le bionde chiome fluenti di Kelly e Donna. In attesa di decidere di nuovo da che parte stare, l'attrice che interpretava Donna Martin, Tori Spelling, all'interno del suo podcast MisSPELLING ha raccontato cosa fa per vedere il proprio volto più fresco e ottenere un effetto lifting senza ricorrere al bisturi: applica ai lati del viso strisce di nastro adesivo, le tira verso la nuca, le fissa e le copre con alcune ciocche di capelli. Una tips utile soprattutto a chi gli episodi di Beverly Hills 90210 li ha visti nel momento stesso in cui venivano trasmessi per la prima volta, dal 1992. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tori Spelling e il trucco del face tape svelatole dall’amica Shannen Doherty per liftare il viso senza chirurgia

Face Tape: il trucco segreto per un viso più giovane inUn trucco segreto, nascosto tra le quinte dei grandi eventi, sta uscendo allo scoperto.

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