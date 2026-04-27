Taglio del nastro per la palestra dell' Istituto ' Alfonso Gallo'

Questa mattina è stata inaugurata la palestra dell’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” di Aversa. La cerimonia ha visto la presenza del presidente della Provincia di Caserta e della dirigente scolastica, che hanno tagliato il nastro per l’apertura della struttura rinnovata. La riqualificazione della palestra fa parte di un intervento volto a migliorare gli spazi destinati all’attività fisica degli studenti.

Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, insieme alla dirigente scolastica Vincenza Di Ronza, ha inaugurato questa mattina la palestra riqualificata dell’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” di Aversa. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il vicesindaco di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Taglio del nastro per la prima palestra outdoor: sport e inclusione in cittàRaglio del nastro per la prima “Palestra Outdoor” di San Nicola la Strada, uno spazio innovativo interamente dedicato all’attività fisica e al... Taglio del nastro dopo un anno di lavori: la palestra scolastica è finalmente realtàCAROVIGNO - Un anno esatto dopo l'avvio del cantiere, ieri, lunedì 13 aprile, la palestra scolastica della scuola primaria "Francesco Lanzilotti" di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Copparo, taglio del nastro per la nuova stagione al Pontino Tagliapietra; Avellino al via il Villaggio Contadino:il Prefetto al taglio del nastro; Taglio del nastro per la 64esima edizione del Salone del Mobile; Taglio del nastro per la nuova gestione del Bagno Roma di Tirrenia. Taglio del nastro per il nuovo Mercato Coperto di Montevarchi. Presente all’inaugurazione anche il Presidente della RegioneDoppia inaugurazione oggi per Montevarchi, che con il taglio di un singolo nastro presenta il rinnovato Mercato Coperto degli Agricoltori e il Centro Studi della Consulta Nazionale dei Distretti del C ... valdarnopost.it Taglio del nastro per la tredicesima edizione di Only WineRoma, 25 apr. (askanews) – Si è ufficialmente aperta a Città di Castello, in provincia di Perugia, nel weekend della Festa del 25 aprile, la tredicesima edizione del Salone dei Giovani Produttori e de ... askanews.it Martedì 28 aprile alle ore 17,30 è previsto il taglio del nastro, dopo gli importanti lavori a cura dell’amministrazione comunale. - facebook.com facebook Taglio del nastro al nostro stand a Vinitaly con il nostro presidente @masgiansanti e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana @Montecitorio @Fontana3Lorenzo #confagriwine #confagricoltura #noisiamoconfagricoltura #vinitaly2026 x.com