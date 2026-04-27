Taglia i dispositivi antitaccheggio e tenta il colpo | 19enne nei guai

Durante il fine settimana, i carabinieri di Udine hanno intensificato i controlli nelle zone più frequentate, tra cui centri commerciali e piazze. In uno di questi controlli, un giovane di 19 anni è stato sorpreso mentre tentava di rubare eliminando i dispositivi antitaccheggio prima di tentare il colpo. La sua azione è stata fermata e denunciata dagli uomini dell'Arma.

Fine settimana di controlli intensificati da parte del Comando provinciale dei carabinieri di Udine, che ha disposto una serie di servizi straordinari sul territorio, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore afflusso come centri commerciali, piazze e aree del centro cittadino. L’obiettivo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Tentano estorsione su un 19enne: nei guaiPrima erano entrati in possesso del suo cellulare rubato, poi gli avevano chiesto un riscatto per riaverlo indietro. Tenta la fuga e aggredisce i militari: 31enne nei guaiNell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e controllo del territorio, i carabinieri di Bondeno hanno arrestato un 31enne, già noto alle forze... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Razzia in un centro commerciale vibonese, beccati dai carabinieri con cosmetici e abiti nell’auto · ilvibonese.it; Desenzano, tenta il furto in negozio: arrestato dopo aver tagliato l’antitaccheggio; Rubano cosmetici e vestiti al centro commerciale, due denunce nel Vibonese; Tenta di allontanarsi dal negozio con merce occultata tra i suoi vestiti: arrestato 37enne. Taglia l’antitaccheggio e indossa i capi: 63enne arrestato a DesenzanoL'uomo, un italiano pregiudicato, bloccato dopo aver manomesso i sistemi antitaccheggio. Aveva sottratto merce per 130 euro. E' stato posto ai domiciliari in attesa del processo. quibrescia.it Taglia l’antitaccheggio e tenta la fuga indossando i vestiti rubati: scoperto dal personale addetto alla sicurezza, intervengono i carabinieriDESENZANO DEL GARDA. Tagli i sistemi antitaccheggio e indossa i vestiti rubati tentato di eludere i controlli. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Desenzano del Garda h ... ildolomiti.it Taglia l’antitaccheggio e tenta il colpo nei negozi: denunciato un 19enne. Controlli dei carabinieri tra Città Fiera e centro città, con più tentativi di furto nel weekend https://cityne.ws/aB9dJ - facebook.com facebook AIFA pubblica il dossier “Dalle terapie a taglia unica alle cure su misura: la rivoluzione della medicina di precisione” Nisticò: “È il modo più etico e efficace di curare, perché consente di evitare trattamenti inutili e mette al centro la persona” aifa.gov.it/-/dall x.com