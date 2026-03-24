Tentano estorsione su un 19enne | nei guai

Prima erano entrati in possesso del suo cellulare rubato, poi gli avevano chiesto un riscatto per riaverlo indietro. I due estorsori avevano dovuto però fare i conti con i carabinieri che li avevano smascherati. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, un 45enne e 31enne residenti a Montegranaro, entrambi di origine marocchina, sono stati rinviati a giudizio. I due stranieri dovranno ora comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere di tentata estorsione in concorso e lesioni personali. I due hanno messo in pratica un tipo di reato ormai consolidato, quello appunto della rischiesta di ’riscatto’ per riavere il maltolto dopo un furto e spesso preda di queste attività criminose sono proprio i più giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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