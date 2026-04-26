Tadej Pogacar vince il duello stellare con Paul Seixas e conquista la Liegi-Bastogne-Liegi per la quarta volta

Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, arrivando in solitaria al traguardo. Era il suo quarto successo in questa classica, dopo aver partecipato a cinque gare del calendario, ottenendo quattro vittorie e un secondo posto. La sconfitta alla Parigi-Roubaix è stata archiviata, e Pogacar ha battuto il rivale Paul Seixas in un duello acceso. La gara si è conclusa con il ciclista sloveno che ha tagliato il traguardo davanti a tutti.

Cinque gare, quattro vittorie ed un secondo posto. La sconfitta alla Parigi-Roubaix è già messa da parte per Tadej Pogacar che trova l’ennesima perla di questo 2026 andandosi a prendere il trionfo in solitaria alla Liegi-Bastogne-Liegi. Tris consecutivo, poker in carriera per il campione del mondo alla Doyenne, altro dominio, anche se dietro c’è un Paul Seixas che inizia a far paura. A sorpresa la corsa si è infiammata praticamente da subito. Il gruppo si è spezzato clamorosamente con Remco Evenepoel ed un gruppone di cinquanta atleti che si è trovato al comando, con Decathlon CMA CGM Team e UAE Team Emirates-XRG costrette ad inseguire per ricucire un gap diventato addirittura superiore ai 3?.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar vince il duello stellare con Paul Seixas e conquista la Liegi-Bastogne-Liegi per la quarta volta Notizie correlate Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Paul Seixas all’esame di Tadej e RemcoDomenica 26 aprile si chiuderà la campagna del Nord con la quarta delle cinque classiche monumento stagionali. LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Evenepoel, Seixas pronto ad inserirsiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Un film già visto! Pogacar vince in solitaria, fanno 13 Monumento: rivivi il finale; È arrivato chi può battere Pogacar in salita?; Tadej Pogacar non farà l’Amstel Gold Race: il motivo e le prossime gare in programma; Freccia Vallone 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada. Tadej Pogacar vince il duello stellare con Paul Seixas e conquista la Liegi-Bastogne-Liegi per la quarta voltaCinque gare, quattro vittorie ed un secondo posto. La sconfitta alla Parigi-Roubaix è già messa da parte per Tadej Pogacar che trova l'ennesima perla di ... oasport.it Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Pogacar vince per la quarta voltaIl solito scatenato Tadej Pogacar ha vinto per la quarta volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle classiche Monumento. Il fuoriclasse ... lapresse.it SEMPRE E SOLO TADEJ! Si tratta della 13esima Monumento in carriera, la terza stagionale per Pogacar dopo Sanremo e Fiandre! E la quarta Liegi in assoluto! Un mostro - facebook.com facebook Paul Seixas vs Tadej Pogacar. Chi vince sul Muro di Huy Certo, le condizioni erano diverse e la gara stessa lo è stata ma possiamo prenderci 2 minuti per ammirare la classe e la potenza del ragazzo francese che proverà a insidiare il regno di Pogi x.com