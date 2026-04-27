Paul Seixas ha obbligato Tadej Pogacar a spaccare qualsiasi record per vincere la Liegi-Bastogne-Liegi

Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi per la quarta volta, la terza consecutiva, dopo aver affrontato una dura sfida contro il giovane ciclista di 19 anni. Durante la corsa, Pogacar ha dovuto superare le offensive di Paul Seixas, che si è distinto per le sue prestazioni e ha messo a dura prova il favorito. La gara si è conclusa con la vittoria di Pogacar, ma la battaglia con Seixas è stata una delle più combattute degli ultimi anni.

Tadej Pogacar si è preso la Doyenne per la 4a volta in carriera, la terza consecutiva. E l'ha fatto dovendo scrollarsi di dosso un Paul Seixas fenomenale che, a soli 19 anni gli ha dato filo da torcere fino al traguardo. E ha obbligato il campione del mondo a correre una Liegi mai così veloce, infrangendo ogni record, anche quello sulla Redoute.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Tadej Pogacar vince il duello stellare con Paul Seixas e conquista la Liegi-Bastogne-Liegi per la quarta volta Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Paul Seixas all’esame di Tadej e RemcoDomenica 26 aprile si chiuderà la campagna del Nord con la quarta delle cinque classiche monumento stagionali. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Seixas ha fegato da vendere, ma la Liegi rimane il regno di Pogacar; Diretta Liegi Bastogne Liegi 2026 | Streaming video Rai: ha vinto Tadej Pogacar per la 4a volta! (26 aprile); Bencic favorita a Madrid: Baptiste incognita da 3.40. Paul Seixas ha obbligato Tadej Pogacar a spaccare qualsiasi record per vincere la Liegi-Bastogne-LiegiTadej Pogacar si è preso la Doyenne per la 4a volta in carriera, la terza consecutiva. E l’ha fatto dovendo scrollarsi di dosso un Paul Seixas fenomenale che, a soli 19 anni gli ha dato filo da torcer ... fanpage.it La Liegi-Bastogne-Liegi jazz di Tadej Pogacar (e Paul Seixas)Tadej Poga?ar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Paul Seixas è arrivato secondo, Remco Evenpoel terzo. Questa volta l'assolo del campione sloveno è arrivato dopo un lungo duetto con Paul Seixas. E ... ilfoglio.it Quarta vittoria alla Liège-Bastogne-Liège per Tadej Pogacar che questa volta ha dovuto sudare più del solito per sbarazzarsi di Paul Seixas Officiel. Lo ha fatto sulla Cote de la Roche aux Faucons, dopo che il forcing sulla Redoute ha sbriciolato il gruppo. Ora - facebook.com facebook Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi. Questa volta l'assolo del campione sloveno è arrivato dopo un lungo duetto con Paul Seixas iniziato sulla Redoute. E come diceva Bud Powell "un assolo ha senso solo se esce da un duello" - di @giostuzzi x.com