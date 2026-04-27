TA-Pù- lu trumbone d’accumpagnamente | i testi di Modesto Della Porta al teatro Tosti di Ortona

Da chietitoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione dei dialetti al teatro Tosti di Ortona sta per concludersi, con la rappresentazione di testi di Modesto Della Porta. La rassegna è stata possibile grazie alla collaborazione tra la Compagnia dell’Alba, che gestisce il teatro, e l’associazione “Gli Amici della Ribalta”, presieduta da Giuseppe De Pasqua. La programmazione ha incluso vari spettacoli, inseriti nel cartellone di questa parte della stagione teatrale.

Si avvia a conclusione anche la stagione dei dialetti inserita nel cartellone del teatro Tosti di Ortnoa, grazie alla collaborazione tra la Compagnia dell’Alba, che dirige il teatro, e l’associazione “Gli Amici della Ribalta”, presieduta da Giuseppe De Pasqua. L’associazione, dopo i successi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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