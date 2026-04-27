TA-Pù- lu trumbone d’accumpagnamente | i testi di Modesto Della Porta al teatro Tosti di Ortona

La stagione dei dialetti al teatro Tosti di Ortona sta per concludersi, con la rappresentazione di testi di Modesto Della Porta. La rassegna è stata possibile grazie alla collaborazione tra la Compagnia dell’Alba, che gestisce il teatro, e l’associazione “Gli Amici della Ribalta”, presieduta da Giuseppe De Pasqua. La programmazione ha incluso vari spettacoli, inseriti nel cartellone di questa parte della stagione teatrale.

Si avvia a conclusione anche la stagione dei dialetti inserita nel cartellone del teatro Tosti di Ortnoa, grazie alla collaborazione tra la Compagnia dell’Alba, che dirige il teatro, e l’associazione “Gli Amici della Ribalta”, presieduta da Giuseppe De Pasqua. L’associazione, dopo i successi.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Teatro dialettale al Fenaroli di Lanciano con lo spettacolo "Ta-pù lu trumbone d’accumpagnamente"Doppio appuntamento, domenica 19 aprile, alle ore 17, e lunedì 20, alle 21, con il teatro dialettale, al Fenaroli di Lanciano, con lo spettacolo... Leggi anche: "Arlecchino muto per spavento" al teatro Tosti di Ortona Altri aggiornamenti Temi più discussi: Appuntamento il 30 aprile al Tosti di Ortona con TA-Pù- lu trumbone d’accumpagnamente; 25 aprile - 98° Cesare de Lollis: L'amore per la natura e la sue eredità; Eventi in Abruzzo, Spettacolo Ta-pù lu trumbone d’accumpagnamente a Lanciano (CH). TA-Pù- lu trumbone d’accumpagnamente: i testi di Modesto Della Porta al teatro Tosti di OrtonaSi avvia a conclusione anche la stagione dei dialetti inserita nel cartellone del teatro Tosti di Ortnoa, grazie alla collaborazione tra la Compagnia dell’Alba, che dirige il teatro, e l’associazione ... chietitoday.it Teatro dialettale al Fenaroli di Lanciano con lo spettacolo Ta-pù lu trumbone d’accumpagnamenteDoppio appuntamento, domenica 19 aprile, alle ore 17, e lunedì 20, alle 21, con il teatro dialettale, al Fenaroli di Lanciano, con lo spettacolo Ta-pù lu trumbone d’accumpagnamente di Modesto Della ... chietitoday.it Il 12 maggio a Lanciano si terrà uno spettacolo al Teatro Fenaroli in onore di Modesto Della Porta, sommo poeta aprutino. Ebbi modo di affezionarmi alla sua figura scoprendolo sarto, mestiere assai caro al mio cuore, poiché sarta era la mia diletta nonna Mari - facebook.com facebook