Arlecchino muto per spavento al teatro Tosti di Ortona

Sabato sera il teatro Tosti di Ortona ospita la commedia dell’arte “Arlecchino muto per spavento”. L’appuntamento è alle 20.45, con uno spettacolo che promette di divertire il pubblico. La rappresentazione è un classico che riporta in scena il famoso personaggio di Arlecchino, questa volta immerso in una storia che combina comicità e tradizione.

Appuntamento con la commedia dell'arte, sabato 7 febbraio, alle ore 20.45, al teatro Tosti di Ortona, con lo spettacolo "Arlecchino muto per spavento". La compagnia Stivalaccio Teatro propone un teatro d'arte per tutti, con uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del '700, (Arlequin muet par crainte di Luigi Riccoboni). Qui riproposto per la prima volta in epoca moderna, "Il muto per spavento" rappresenta un grande omaggio alla Commedia dell'Arte e all'abilità tutta italiana del fare di necessità virtù. Si tratta del quarto appuntamento con la stagione della grande prosa del Teatro Tosti diretto dalla Compagnia dell'Alba dei maestri Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo.

