Teatro dialettale al Fenaroli di Lanciano con lo spettacolo Ta-pù lu trumbone d’accumpagnamente
Domenica 19 aprile alle 17 e lunedì 20 alle 21 si terranno due rappresentazioni teatrali al teatro Fenaroli di Lanciano. Lo spettacolo intitolato
Doppio appuntamento, domenica 19 aprile, alle ore 17, e lunedì 20, alle 21, con il teatro dialettale, al Fenaroli di Lanciano, con lo spettacolo “Ta-pù lu trumbone d’accumpagnamente” di Modesto Della Porta, per la regia di Mario Pupillo e Luigi Marfisi, a cura dell'associazione Gli amici della.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Teatro dialettale al Fenaroli di Lanciano: in scena “Chi sci benedette sti badante”Teatro dialettale, domenica 15 febbraio, alle ore 17, al Fenaroli di Lanciano, dove la Compagnia teatrale Atriana di Atri porta in scena “Chi sci...
"Diario di un trapezista”: lo spettacolo del giornalista Sigfrido Ranucci al teatro Fenaroli di LancianoSabato 9 maggio, alle ore 21, al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, sarà di scena lo spettacolo del giornalista Sigfrido Ranucci, dal titolo "Diario...
Argomenti più discussi: A Lanciano un concerto in memoria di Claudia Allegrino: musica e solidarietà al Teatro Fenaroli; Diario di un trapezista: lo spettacolo del giornalista Sigfrido Ranucci al teatro Fenaroli di Lanciano; Gli Amici della Ribalta tornano sul palco, dopo 20 anni con ‘Ta-pu’’, omaggio a Modesto Della Porta.
A Lanciano un concerto in memoria di Claudia Allegrino: musica e solidarietà al Teatro FenaroliUn pomeriggio all’insegna della musica, del ricordo e della solidarietà. Giovedì 16 aprile, alle ore 17, il teatro comunale Fedele Fenaroli di Lanciano ospiterà il concerto in memoria di Claudia All ... chietitoday.it
Musica, cuore e solidarietà L'AIL Teramo vi invita per il 16 aprile al concerto dei DISTINTO a Lanciano in memoria di CLAUDIA ALLEGRINO Quando: giovedì 16 aprile, ore 17 Dove: Teatro Comunale "Fenaroli", Lanciano Ingresso: libero con offert - facebook.com facebook