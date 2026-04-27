Sweet Chocolate della pastry chef Maria De Vito a Giugliano l’opening della nuova sede

Da teleclubitalia.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Giugliano è stato inaugurato il nuovo laboratorio “Sweet Chocolate”, gestito dalla pastry chef Maria De Vito. L'apertura si è svolta di recente e rappresenta la prima apertura ufficiale di questa sede. La notizia è stata pubblicata su Teleclubitalia.

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Sweet Chocolate della pastry chef Maria De Vito, a Giugliano l'opening della nuova sede

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