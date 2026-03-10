Festa del papà da Sweet Chocolate la Zeppola di San Giuseppe tra tradizione e innovazione

In occasione della Festa del Papà, “Sweet Chocolate” presenta la sua versione della Zeppola di San Giuseppe, un dolce tradizionale rivisitato con un tocco di innovazione. La pasticceria ha deciso di proporre questa specialità, tipica del periodo, offrendo ai clienti una variante che mescola sapori classici e moderne interpretazioni. La proposta sarà disponibile fino a fine marzo, in negozio e attraverso il servizio di consegna.

L'aria di marzo porta con sé il profumo inconfondibile della Zeppola di San Giuseppe. Vera regina della "festa del papà", questo dolce rappresenta un rito della tradizione che affonda le radici nella storia, unendo la morbidezza della pasta choux alla ricchezza della crema pasticciera e all'immancabile amarena sciroppata. Al laboratorio Sweet Chocolate, i motori sono già accesi e la produzione è ufficialmente entrata nel vivo. Quest'anno, la proposta è un vero ponte tra passato e futuro: la zeppola classica regna sovrana, preparata secondo i canoni dell'arte pasticcera per garantire quella leggerezza e quella cremosità che sanno di casa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

