Swatch ha annunciato il lancio di quattro nuovi modelli della linea Scubaqua, disponibili a 155 euro ciascuno. La collezione, introdotta nel maggio 2025, si arricchisce di orologi dai colori vivaci, seguendo la tradizione subacquea del marchio. Lo Scubaqua rappresenta l’evoluzione del primo orologio subacqueo della casa, lo Scuba 200, che uscì nel 1990. La nuova linea punta a proporre alternative estive e sportive.

Swatch si prepara a un'estate piena di colori. Lanciato nel maggio 2025, lo Scubaqua rappresenta il degno erede dello Scuba 200, il primo orologio subacqueo di Swatch, presentato nel 1990. Ricco di personalità e caratterizzato da un design traslucido, il modello prende ispirazione dalle meduse luminescenti e dai loro colori vibranti. Realizzato in bioceramica e animato da un movimento al quarzo, lo Scubaqua presenta una cassa rotonda da 44 mm con la corona posizionata a ore 10, una scelta pensata per garantire maggiore sicurezza al polso. Il cinturino è in silicone, completato da una fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile. Progettato per le immersioni, offre un’impermeabilità fino a 10 bar (100 metri).🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Swatch aggiunge 4 modelli colorati alla linea Scubaqua, al prezzo di 155 euro

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