Migliori smartphone sotto i 300 euro | i modelli con il miglior rapporto qualità prezzo

Tra i migliori smartphone sotto i 300 euro ci sono diversi modelli che combinano buone prestazioni e prezzo accessibile. Questi dispositivi sono dotati di display AMOLED, supportano la connettività 5G e montano fotocamere di livello. La gamma di telefoni disponibili in questa fascia di prezzo si è ampliata notevolmente, offrendo ora soluzioni che competono con modelli di fascia superiore.

La fascia degli smartphone sotto i 300 euro è oggi una delle più interessanti del mercato. Molti modelli offrono prestazioni molto vicine ai top di gamma di qualche anno fa, con display AMOLED, connettività 5G e fotocamere di buon livello. In questa guida trovi i migliori smartphone per qualità prezzo sotto i 300 euro disponibili online.