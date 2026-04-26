A Lucca, il prezzo medio di un caffè al bancone si attesta a 1,26 euro, in linea con la media regionale toscana. I dati raccolti indicano che i costi nei bar della città non sono particolarmente elevati rispetto ad altre zone della regione. La cifra rappresenta una media calcolata sui diversi esercizi commerciali della zona, senza variazioni significative tra le diverse attività.

Lucca, 26 aprile 2026 – I prezzi dei prodotti serviti dai bar lucchesi? Non certo i più cari d’Italia e sostanzialmente in linea con quelli delle altre città d’arte vicine: lo si evince dall’ultimo Rapporto Ristorazione 2026 che la Fipe Confcommercio, ossia la federazione italiana degli esercizi pubblici, ha appena pubblicato. All’interno de l rapporto, sono stati presi in esame i prezzi di punta dei servizi di ristorazione da nord a sud della penisola. In particolare, sono stati riportati i prezzi medi rilevati nei capoluoghi di provincia sulla base dei dati Istat 2025 che rientrano nel piano di rilevazione dei prezzi al consumo per caffè, cappuccino, panino e pasto a base di pizza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il prezzo medio al bancone del bar. Lucca in linea con la Toscana: per un caffè si pagano 1,26 euro

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