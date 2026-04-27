Svimez e Confindustria viaggio nelle imprese del Sud | doppio appuntamento a Catania

Domani e dopodomani a Catania si terranno due incontri dedicati alle imprese del Sud, organizzati dalla Svimez e Confindustria. Gli eventi si concentreranno su temi legati all’industria, all’innovazione e alle possibilità di sviluppo economico nella regione. La serie di incontri fa parte di un percorso di approfondimento sulle attività e le prospettive delle aziende locali, coinvolgendo rappresentanti del settore e istituzioni.

Prosegue in Sicilia il viaggio della Svimez nelle imprese del Sud. Due appuntamenti dedicati ai temi dell’industria, dell’innovazione e delle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno si terranno a Catania domani, martedì 28 e mercoledì 29 aprile, in collaborazione con Confindustria. Domani il vicepresidente della Svimez, Gian Paolo Manzella, sarà in provincia per visitare alcune imprese del territorio. Mercoledì 29 aprile, alle ore 11, presso la sede di Confindustria Catania in Viale V. Veneto, 109, si terrà invece il convegno “Industria – Europa – Sud. Analisi e prospettive”. La giornata di domani sarà dedicata all’ascolto diretto delle realtà produttive locali, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche industriali del territorio, tra innovazione tecnologica e competitività nei settori dell’energia e dei servizi digitali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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