Cybersecurity nelle imprese convegno a Confindustria

Si è tenuto recentemente un convegno dedicato alla cybersecurity presso una sede di Confindustria, con l’obiettivo di analizzare le sfide legate alla sicurezza informatica nelle aziende. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti del settore e rappresentanti delle imprese, discutendo sulle misure da adottare per proteggere dati e sistemi. La discussione si è concentrata sulla crescente rilevanza della sicurezza digitale come elemento centrale nella gestione aziendale.

La cybersecurity non è più soltanto una materia tecnica, ma una responsabilità strategica che riguarda da vicino imprese, professionisti e cittadini. Muove da questa consapevolezza il convegno “Cybersecurity nelle imprese: una priorità strategica. Prevenire verso il cambio della grammatica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Cybersecurity nelle piccole imprese Giornata dell’Autismo, a Confindustria Caserta il convegno “Ripensiamo l’Autismo”, allo stesso tavolo imprese, istituzioni e famiglieMercoledì 2 aprile 2026, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza dell’Autismo, si è tenuto nella prestigiosa sede di... Temi più discussi: Sicurezza, sfide globali e nuove minacce: a Pescara il confronto sul futuro tra intelligence e tecnologia; Maturità digitale: promosse le grandi imprese, indietro le Pmi; Data center e digitale, il 9 aprile alla Camera l’evento in collaborazione con AIIP. Cybersecurity, l’Italia si presenta a Lille con soluzioni che vanno dall’AI al quantum e attraversano le principali filiere industrialiAll’InCyber Forum 2026, con ICE, dieci startup italiane portano soluzioni per IoT, infrastrutture critiche e crittografia avanzata ... startupitalia.eu Cybersecurity nelle piccole impreseSi è tenuto alla Camera dei Deputati l’incontro ’Sicurezza dei dati nelle PMI. Strumenti di compliance tra GDPR, NIS2 e AI Act’, dedicato alle sfide che le piccole e medie imprese affrontano nel ... ilrestodelcarlino.it L'Elite della Cybersecurity a Roma: Un appuntamento istituzionale senza precedenti per la VI Edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit. non sarà solo un incontro tecnico, ma un vero e proprio G7 dell'innovazione e della sicurezza. x.com Come affrontare i in un contesto sempre più incerto Nel 2026 la cybersecurity non riguarda più solo la protezione dell’impresa, ma diventa una leva strategica per , e - facebook.com facebook