Protocollo tra Confindustria Catania e Asp | prevenzione sanitaria e screening oncologici nelle imprese

È stato firmato un nuovo protocollo tra Confindustria Catania e l'azienda sanitaria locale con l'obiettivo di promuovere iniziative di prevenzione sanitaria all’interno delle imprese. Tra i punti principali ci sono screening oncologici, campagne di vaccinazione, promozione di stili di vita corretti e miglioramenti nelle misure di sicurezza sul lavoro. L’accordo mira a coinvolgere le aziende in attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori.

Prevenzione oncologica, vaccinazioni, corretti stili di vita e sicurezza sul lavoro: sono questi i pilastri del protocollo di intesa sottoscritto tra Confindustria Catania e l'azienda sanitaria provinciale di Catania. Un accordo che porta la sanità pubblica dentro le imprese, con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Asp di Catania-Federfarma, rafforzata la sinergia per gli screening oncologiciA firmare l’intesa, presso la direzione generale dell'azienda sanitaria etnea, il manager dell’Asp, Giuseppe Laganga Senzio, e il presidente di... Salute in azienda, Confindustria firma un protocollo d'intesa con l'Asp di CataniaDomani, martedì 21 aprile, alle ore 11 e 30, presso la sede di viale Vittorio Veneto 109, Confindustria Catania e l’Azienda Sanitaria Provinciale di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salute in azienda, Confindustria firma un protocollo d'intesa con l'Asp di Catania; Salute in azienda, Confindustria firma un protocollo d'intesa con l'Asp di Catania; Salute in azienda, intesa Confindustria-Asp Ct; Catania accende il dibattito globale: dal Festival del Management le nuove rotte tra Europa e Africa. Asp Catania e Confindustria portano la prevenzione nelle impresePrevenzione oncologica, vaccinazioni, corretti stili di vita e sicurezza sul lavoro: sono questi i pilastri del protocollo di intesa sottoscritto tra Confindustria etnea e l'Azienda sanitaria ... ansa.it Cultura d'impresa nelle scuole, Confindustria Catania premia i migliori progetti degli studentiSi terrà domani, mercoledì 22 aprile, la giornata conclusiva de L’impresa dei tuoi sogni, il progetto dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catania dedicato alla diffusione della cultura d’impre ... cataniatoday.it A Catania protocollo tra Confindustria e Asp: prevenzione, vaccini e formazione per lavoratori e famiglie nei luoghi di lavoro. https://www.freepressonline.it/2026/04/20/salute-in-azienda-intesa-confindustria-asp-ct/ #Catania #Salute #Prevenzione #Lavoro #Sa facebook Crisi energetica e caro gasolio, Confindustria Catania: "A rischio la sopravvivenza delle imprese" x.com