Inter contro il Sassuolo tornano le prime linee | Micki e Thuram verso la conferma

Questa mattina l’Inter ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro il Sassuolo. Dopo aver schierato molti titolari in panchina nel match di Coppa Italia contro il Torino, ora si preparano a tornare in campo i giocatori che avevano riposato, come Micki e Thuram. La buona notizia arriva anche da Barella e Calha, che saranno disponibili dalla prossima settimana. I nerazzurri cercano di recuperare i pezzi migliori per affrontare al meglio le prossime partite.

Dieci cambi tra Cremonese e Torino, altri nove tra Torino e Sassuolo. Chivu ripristina la formazione titolare, o quasi, in vista di un importante turno di campionato: i due titolari di Coppa Italia che possono aspirare alla conferma sono Thuram, peraltro insidiato da Pio Esposito, e Mkhitaryan. Ecco la probabile Inter: Sommer torna in porta, il trio Bisseck-Akanji-Bastoni in difesa, Luis Henrique e Dimarco sulle fasce con Sucic-Zielinski-Mkhitaryan in mezzo, la ThuLa davanti. La prossima settimana invece tornano disponibili Calhanoglu e Barella, che puntano la Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

SASSUOLO – INTER h. 18.00 ARBITRO: CHIFFI VECCHI – CECCON IV: GALIPO’ VAR: CAMPLONE AVAR: AURELIANO x.com

