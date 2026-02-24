Scontro fra imbarcazioni al porto di Livorno morto un addetto
Una collisione tra due imbarcazioni al porto di Livorno ha causato la morte di un addetto. La pilotina, che entrava nel porto, si è scontrata con uno yacht e si è ribaltata. L'uomo al timone è caduto in mare ed è stato trovato senza vita poco dopo. L’incidente ha coinvolto anche altri mezzi presenti in porto, creando scompiglio tra i lavoratori e i visitatori. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Un incidente con esito tragico è avvenuto nel pomeriggio del 24 febbraio nelle acque del porto di Livorno. Da quanto ricostruito finora, intorno alle 14.30 una pilotina (piccola imbarcazione utilizzata per trasportare a bordo i piloti dei natanti più grandi) si sarebbe scontrata con uno yacht di 50 metri. Poco dopo aver effettuato il trasbordo del pilota dello yacht, la piccola barca si è rovesciata, probabilmente in seguito all'urto. A bordo un uomo di 30 anni, l'addetto portuale. Il giovane è caduto in acqua. Nonostante i soccorsi siano stati subito allertati, i Vigili del fuoco hanno potuto recuperare solo il suo corpo senza vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
