scontro fra imbarcazioni al porto di livorno morto un addetto

Un incidente con esito tragico è avvenuto nel pomeriggio del 24 febbraio nelle acque del porto di Livorno. Da quanto ricostruito finora, intorno alle 14.30 una pilotina (piccola imbarcazione utilizzata per trasportare a bordo i piloti dei natanti più grandi) si sarebbe scontrata con uno yacht di 50 metri. Poco dopo aver effettuato il trasbordo del pilota dello yacht, la piccola barca si è rovesciata, probabilmente in seguito all'urto. A bordo un uomo di 30 anni, l'addetto portuale. Il giovane è caduto in acqua. Nonostante i soccorsi siano stati subito allertati, i Vigili del fuoco hanno potuto recuperare solo il suo corpo senza vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

