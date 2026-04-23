Tineco ha annunciato il lancio della FLOOR ONE Fold Series, una linea di dispositivi per la pulizia pensati per essere flessibili e adattabili alle diverse esigenze di ogni ambiente domestico. La presentazione si inserisce nel quadro delle innovazioni dell’azienda nel settore delle soluzioni smart per la casa, con l’obiettivo di facilitare le attività di pulizia senza rinunciare alla praticità e alla compattezza.

Con la nuova FLOOR ONE Fold Series, Tineco conferma il proprio impegno nel rendere la cura della casa sempre più in linea con il Modern living, attraverso soluzioni smart progettate per adattarsi agli spazi e ai ritmi della vita quotidiana. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TINECO.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Tineco presenta la FLOOR ONE Fold Series: pulizia flessibile adatta a ogni spazio

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