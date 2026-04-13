Terribile incidente | Massimo Forconi sbanda con l’auto muore a 67 anni finendo contro un muro

Un incidente grave si è verificato questa mattina a Gambassi Terme, in provincia di Firenze, quando un'auto ha sbandato e ha finito la propria corsa contro un muro di cemento armato. La vettura, condotta da un uomo di 67 anni, ha riportato danni importanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. La dinamica e le cause dell’incidente sono al momento oggetto di accertamenti.

Gambassi Terme (Firenze), 13 aprile 2026 – Ha perso il controllo dell’auto che ha finito la propria corsa su un muro di cemento armato. I soccorritori del 118 all’interno dell’abitacolo lo hanno trovato già privo di vita. È deceduto così Massimo Forconi, 67 anni di Gambassi Terme, nella serata di sabato scorso nell’incidente avvenuto nella frazione di Badia a Cerreto, tra il comune di Certaldo e quello di Gambassi Terme. La tragedia si è consumata intorno alle 20.40, in via Mazzini. Non è chiaro perché l’uomo non sia riuscito a mantenersi sulla propria corsia di marcia. Forse un malore oppure una manovra azzardata, fatto sta che l’automobilista, deviando la propria traiettoria, ha colpito un’altra auto che lo precedeva, con all’interno due persone che per fortuna sono rimaste ferite non in modo grave.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terribile incidente: Massimo Forconi sbanda con l’auto, muore a 67 anni finendo contro un muro Sbanda con l’auto e finisce contro un muro, terribile incidente. Muore un uomo di 67 anniGambassi Terme, 12 aprile 2026 - Tragedia ieri intorno alle 20,40 nella frazione di Badia a Cerreto, tra il comune di Certaldo e quello di Gambassi... Incidente a Buccino: auto sbanda e finisce contro un muro, 2 persone feriteBrutto incidente, stasera, a Buccino: per cause da accertare, una Alfa Romeo Giulietta è sbandata, finendo contro un muro, in contrada Carmine.