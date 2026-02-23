Arrestato il marito Lucia morta in un terribile incidente stradale la svolta

Il marito di Lucia è stato arrestato dopo che la donna è morta in un grave incidente stradale. Le indagini hanno accertato la sua responsabilità, collegandolo alla perdita di controllo del veicolo. La notizia arriva a pochi giorni dal ritrovamento dell’auto coinvolta, che presentava danni compatibili con l’incidente. La famiglia della vittima ora attende ulteriori sviluppi sulle cause di quella tragica sera. La vicenda continua a tenere banco tra le persone vicine.

Un arresto che cambia radicalmente il volto di una vicenda rimasta per mesi sospesa tra dolore e interrogativi. La morte di Lucia Salcone, 47 anni, inizialmente archiviata come un drammatico incidente stradale, si trasforma oggi in un caso di presunto omicidio volontario premeditato. In manette è finito il marito, Ciro Caliendo, 48 anni, imprenditore vitivinicolo, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Polizia stradale di San Severo e dalla Squadra mobile di Foggia. La tragedia risale alla sera del 27 settembre 2024. Quella notte la coppia viaggiava a bordo di una Fiat 500 lungo una strada provinciale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

