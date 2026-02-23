Arrestato il marito Lucia morta in un terribile incidente stradale la svolta

Da caffeinamagazine.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il marito di Lucia è stato arrestato dopo che la donna è morta in un grave incidente stradale. Le indagini hanno accertato la sua responsabilità, collegandolo alla perdita di controllo del veicolo. La notizia arriva a pochi giorni dal ritrovamento dell’auto coinvolta, che presentava danni compatibili con l’incidente. La famiglia della vittima ora attende ulteriori sviluppi sulle cause di quella tragica sera. La vicenda continua a tenere banco tra le persone vicine.

Un arresto che cambia radicalmente il volto di una vicenda rimasta per mesi sospesa tra dolore e interrogativi. La morte di Lucia Salcone, 47 anni, inizialmente archiviata come un drammatico incidente stradale, si trasforma oggi in un caso di presunto omicidio volontario premeditato. In manette è finito il marito, Ciro Caliendo, 48 anni, imprenditore vitivinicolo, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Polizia stradale di San Severo e dalla Squadra mobile di Foggia. La tragedia risale alla sera del 27 settembre 2024. Quella notte la coppia viaggiava a bordo di una Fiat 500 lungo una strada provinciale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Accusa: fu un omicidio con incidente stradale simulatoIl 27 settembre 2024, Lucia Salcone è morta in un incidente stradale a San Severo, ma le indagini mostrano che si tratta di un omicidio mascherato da incidente.

San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito. Accusa: omicidio volontario premeditato Secondo la contestazione fu un incidente stradale simulatoLucia Salcone è morta il 27 settembre 2024 in un incidente stradale avvenuto a San Severo, causando grande scalpore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Foggia, morta in un incidente stradale: arrestato il marito per omicidio premeditato; Lucia Salcone morta carbonizzata nell'auto, arrestato il marito Ciro Caliendo. Incidente stradale simulato, è omicidio volontario; San Severo, morì carbonizzata in un incidente stradale: arrestato il marito per omicidio premeditato; Morta in incidente stradale, arrestato marito per omicidio premeditato.

arrestato il marito luciaLucia Salcone morta carbonizzata nell'auto, arrestato il marito Ciro Caliendo. «Incidente stradale simulato, è omicidio volontario»Tutto inventato. La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato ... msn.com

arrestato il marito luciaMorta in incidente stradale, arrestato marito per omicidio premeditato(ANSA) - SAN SEVERO, 23 FEB - La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, la 47 ... gazzettadiparma.it