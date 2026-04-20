Casoria parla il dipendente eroe che ha sventato il furto di uno scooter rischiando la vita

Un dipendente di 44 anni proveniente dal Burkina Faso ha raccontato di aver impedito il furto di uno scooter nel parcheggio di un locale a Casoria. L’episodio è avvenuto venerdì scorso, quando due ladri hanno agito in pieno giorno, tentando di rubare uno scooter. Il lavoratore, regolarmente inquadrato, si è immesso tra i ladri e ha rischiato la vita nel tentativo di bloccare il furto.

Si chiama Adam, ha 44 anni e arriva dal Burkina Faso: è lui il dipendente eroe - regolarmente inquadrato - che venerdì scorso ha rischiato la vita per sventare il furto di uno scooter ad opera di due ladri che hanno agito in pieno giorno nel parcheggio del Dodecà di via Padula a Casoria. Il 44enne ha sfidato i malviventi a viso aperto e ha salvato il mezzo a due ruote che appartiene a un commesso dell’attività commerciale. Un atto di eroismo silenzioso che va riconosciuto dalla comunità. Adam è in Italia da quasi 20 anni. Lavora presso il Dodecà come "tuttofare". Dà una mano ai clienti nel riempire le buste della spesa, porta le casse d'acqua in auto, offre assistenza come parcheggiatore nelle manovre di ingresso e di uscita.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casoria, parla il dipendente eroe che ha sventato il furto di uno scooter rischiando la vita Notizie correlate Casoria, dipendente eroe sventa furto di scooter: ferito durante la colluttazioneTentato furto in pieno giorno nel parcheggio del supermercato Dodeca, in via Padula a Casoria, nei pressi della circumvallazione esterna. Casoria, l’addetto al parcheggio sventa il furto di uno scooter davanti al supermercato: il videoIl video del tentato furto, immortalato dalle telecamere esterne del supermercato, è stato poi diffuso sui social.