Adam migrante eroe sventa il furto di uno scooter all’esterno di un supermercato a Casoria

Un migrante è intervenuto per impedire il furto di uno scooter fuori da un supermercato a Casoria. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e condiviso sui social network, attirando l’attenzione di molti utenti. L’uomo ha agito senza aspettarsi l’interesse generale, e la scena ha suscitato commenti di apprezzamento online. Nessuna informazione è stata diffusa sull’identità del protagonista o sulle conseguenze legali dell’accaduto.

Casoria. Il suo gesto coraggioso - ripreso dalla videosorveglianza - ha fatto il giro dei social ma lui non si aspettava tutta questa attenzione. Adam ha 44 anni e viene dal Burkina Faso, in Italia da oltre 20 anni. Regolarmente inquadrato, moglie e figli in Africa, lui da qualche anno ha trovato impiego presso un supermercato di via Padula a Casoria, area nord di Napoli, a ridosso della circumvallazione esterna. Qui, venerdì scorso, ha sventato il furto dello scooter di un altro dipendente dell’attività. Adam ha affrontato a viso aperto i due malviventi, rischiando anche di farsi male. Nonostante il dolore, però, è tornato subito al lavoro. Nei suoi occhi e nella sue parole, l’amore per la terra che l’ha accolto.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Adam, migrante eroe sventa il furto di uno scooter all’esterno di un supermercato a Casoria Adam, migrante eroe sventa il furto di uno scooter all'esterno di un supermercato a Casoria Notizie correlate Casoria, l’addetto al parcheggio sventa il furto di uno scooter davanti al supermercato: il videoIl video del tentato furto, immortalato dalle telecamere esterne del supermercato, è stato poi diffuso sui social. Casoria, dipendente eroe sventa furto di scooter: ferito durante la colluttazioneTentato furto in pieno giorno nel parcheggio del supermercato Dodeca, in via Padula a Casoria, nei pressi della circumvallazione esterna.