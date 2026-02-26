Guidonia | operaio cade da una autogru e sbatte la testa 67enne in ospedale

A Guidonia, un operaio di 67 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava su un mezzo di lavoro, cadendo e colpendo la testa contro il suolo. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità competenti.

È caduto da un mezzo di lavoro che stava manovrando ed ha sbattuto violentemente la testa in terra. Un operaio romano di 67 anni, rimasto ferito e poi trasportato in ospedale. L'infortunio sul lavoro in una ditta di trasporti di Guidonia, provincia nord est della Capitale. A chiamare i soccorritori poco dopo le 9:00 di mercoledì mattina i colleghi dell'uomo. In via della Tenuta del Cavaliere, nella zona industriale del comune della Città dell'Aria, è intervenuto il personale del 118 e gli agenti del commissariato di Tivoli. Il 67enne era impegnato nel manovrare una autogru quando è poi caduto per cause ancora da accertare. Ferito alla testa e alle braccia il lavoratore è stato trasportato dall'ambulanza in codice rosso al policlinico Umberto I di Roma.