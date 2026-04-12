Incidente sul lavoro a Battipaglia | operaio investito da un muletto finisce in ospedale

Un incidente sul lavoro si è verificato ieri nella zona industriale di Battipaglia, coinvolgendo un operaio investito da un muletto. Secondo le prime ricostruzioni, l’operatore è stato colpito mentre era sul luogo di lavoro e è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente o sulle condizioni di salute dell’operaio. La situazione è attualmente sotto accertamento delle autorità competenti.

Ennesimo incidente sul lavoro, ieri, questa volta nella zona industriale di Battipaglia. Un operaio sarebbe stato investito da un muletto guidato da un altro dipendente. La vittima ha riportato delle fratture ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, ma le sue condizioni non.🔗 Leggi su Salernotoday.it Lecce, incidente sul lavoro nella zona industriale: investito da un muletto, grave un operaioGrave incidente sul lavoro nella zona industriale di Lecce: è accaduto presso la ditta Lasim. Lecce, incidente sul lavoro nella zona industriale: investito da un muletto, ferito un operaioGrave incidente sul lavoro nella zona industriale di Lecce: è accaduto presso la ditta Lasim.