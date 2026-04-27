Susa rilevata scossa sismica a Borgone | l’INGV traccia il dato

Domenica 26 aprile, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa sismica di magnitudo 1.0 a Borgone Susa. L'evento si è verificato a circa 15 chilometri di profondità nel sottosuolo ed è stato avvertito in alcune zone vicine. Non sono stati segnalati danni o feriti nelle località di Borgone e Bussoleno.

? Cosa sapere Scossa di magnitudo 1.0 rilevata dall'Ingv a Borgone Susa domenica 26 aprile.. L'evento a 15 chilometri di profondità non ha causato danni a Borgone e Bussoleno.. Un lieve movimento tellurico ha interessato la bassa valle di Susa nella serata di domenica 26 aprile 2026, con un epicentro situato a circa un chilometro a sud-est del centro abitato di Borgone Susa. I rilievi effettuati dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma hanno permesso di individuare l’evento a una profondità di 15 chilometri. La magnitudo registrata è stata di 1.0, un valore così contenuto da non generare alcun avvertimento tra i residenti della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Susa, rilevata scossa sismica a Borgone: l’INGV traccia il dato Notizie correlate Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Borgone Susa, non è stata avvertita dalla popolazioneUna lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di ieri, domenica 26 aprile 2026, in bassa valle di Susa. Stretto di Messina: scossa sismica di lieve entità, profondità 35 km, nessun danno registrato. Monitoraggio INGV attivo.Un evento sismico di lieve entità ha scosso nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio 2026, lo Stretto di Messina, senza tuttavia destare allarme tra la...