Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Borgone Susa non è stata avvertita dalla popolazione
Nella serata di domenica 26 aprile 2026, è stata registrata una lieve scossa di terremoto nella bassa valle di Susa, nel Torinese. L’ipocentro si trovava nei pressi di Borgone Susa, ma la popolazione non ha avvertito alcuna sensazione. Finora non sono stati segnalati danni o feriti, e le autorità stanno monitorando la situazione. La scossa è stata rilevata dagli strumenti di registrazione sismica.
Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di ieri, domenica 26 aprile 2026, in bassa valle di Susa. Il sisma, rilevato dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma, ha avuto il suo ipocentro a un chilometro a sud-est dell'abitato di.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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++ Scossa di magnitudo 6.1 registrata nella notte. La terra trema ancora nell'isola: tutti i dettagli >> https://buff.ly/bC1XTAL - facebook.com facebook
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