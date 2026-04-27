Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Borgone Susa non è stata avvertita dalla popolazione

Nella serata di domenica 26 aprile 2026, è stata registrata una lieve scossa di terremoto nella bassa valle di Susa, nel Torinese. L’ipocentro si trovava nei pressi di Borgone Susa, ma la popolazione non ha avvertito alcuna sensazione. Finora non sono stati segnalati danni o feriti, e le autorità stanno monitorando la situazione. La scossa è stata rilevata dagli strumenti di registrazione sismica.