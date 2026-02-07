Stretto di Messina | scossa sismica di lieve entità profondità 35 km nessun danno registrato Monitoraggio INGV attivo

Questa sera lo Stretto di Messina ha registrato una leggera scossa di terremoto. L’evento, avvenuto alle 15:30, ha avuto una profondità di circa 35 chilometri. Per fortuna, nessun danno o ferito è stato segnalato. Le autorità e gli esperti dell’INGV continuano a monitorare la zona, ma al momento non ci sono segnali di situazioni di emergenza.

Un evento sismico di lieve entità ha scosso nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio 2026, lo Stretto di Messina, senza tuttavia destare allarme tra la popolazione. La scossa, registrata alle ore 17:12, è stata localizzata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a una profondità di circa 35 chilometri al largo delle coste della Calabria, precisamente nei pressi di Saline Joniche, in provincia di Reggio Calabria. L'evento, seppur avvertibile strumentalmente, non ha provocato danni a persone o cose, come confermato dalle prime verifiche. La magnitudo del terremoto è stata di 1.8 ML (Magnitudo Locale), un valore che indica una debole intensità.

