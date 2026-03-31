Il Championship Tour 2026 di surf inizia a Bells Beach, uno dei luoghi più riconoscibili per gli appassionati. Tra i partecipanti figura anche Leonardo Fioravanti, che punta a competere tra i migliori. La stagione prende il via in una località che ha fatto storia nel circuito internazionale, segnando l'apertura di un nuovo anno di gare e sfide tra i surfisti di tutto il mondo.

Il sipario sul Championship Tour 2026 si alza su uno dei palcoscenici più iconici della storia del surf mondiale. Dal primo aprile, le onde della costa australiana tornano a essere il cuore pulsante del circuito della World Surf League, in un’edizione che non è soltanto l’inizio di una nuova stagione, ma anche una celebrazione dal forte valore simbolico. Il tour festeggia infatti il suo cinquantesimo anniversario, e la scelta di affidare proprio al Rip Curl Pro Bells Beach l’apertura del calendario — evento che per la prima volta in 25 anni inaugura la stagione — restituisce centralità a una tappa che è parte integrante del DNA di questo sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Surf, si parte a Bells Beach: Leonardo Fioravanti vuole essere tra i protagonisti

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