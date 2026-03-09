Sora Città che Legge | presentazione del libro La femminanza di Antonella Mollicone

Il Comune di Sora ha organizzato un evento legato alla presentazione del libro “La femminanza” di Antonella Mollicone, all’interno del programma “Sora Città che Legge”. La manifestazione prevede un incontro pubblico dedicato alla scrittrice, con la lettura di estratti e un confronto tra il pubblico e l’autrice. L’iniziativa fa parte di una serie di appuntamenti finalizzati a promuovere la cultura della lettura in città.

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Sora, si terrà la presentazione del libro “La femminanza” di Antonella Mollicone, un’occasione d’incontro e confronto, dedicata alla letteratura e alle storie che sanno parlare al nostro tempo. L’incontro sarà introdotto da Mario Prata, Presidente del Rotary Club Frosinone, e da Manuela Cerqua, Consigliera comunale delegata a Biblioteca, Museo ed Archivio Storico. A dialogare con l’autrice sarà Sara Caramanica, mentre Ida Maurano accompagnerà il pubblico con alcune letture tratte dal volume, contribuendo a rendere la presentazione un momento di partecipazione e coinvolgimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Sora, la presentazione del libro di Sara Vermiglio "Eco" Sora, presentazione del libro “Le brevi giornate di Argil” del Prof. Italo BiddittuA Sora Italo Biddittu, illustre archeologo e paleontologoIl prossimo sabato 7 marzo alle ore 16. Aggiornamenti e notizie su Sora Città Temi più discussi: Sora, presentazione del libro Le brevi giornate di Argil del Prof. Italo Biddittu; Notizie Sora oggi: ultime news, eventi, cronaca e aggiornamenti dalla città in provincia di Frosinone; Sora – Si è spento Antonio Marcelli, cordoglio in città. Gangi, presentato il progetto Città che LeggeNella mattinata di sabato, nell’aula consiliare di Palazzo Bongiorno a Gangi, è stato presentato il progetto Città che Legge e il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana, promosso dal Patto pe ... mediterranews.org Incentivare e promuovere i libri ’Città che legge’, il riconoscimentoLa città conquista nuovamente il titolo di Città che legge, in questo caso per il triennio 2024-2026. Si tratta di un riconoscimento assegnato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per ... lanazione.it IL LUTTO Sora - Si spegne a 55 anni, cordoglio in città link nel primo commento - facebook.com facebook