Sora | 14 marzo presentazione di La femminanza

Il calendario culturale del comune di Sora si arricchisce con un nuovo appuntamento dedicato alla lettura e al confronto intellettuale. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 17.00, la Sala Consiliare ospiterà la presentazione del volume La femminanza dell’autrice Antonella Mollicone. L’evento rientra nel programma Sora Città che Legge, un’iniziativa promossa dall’amministrazione locale per diffondere la cultura della lettura attraverso dialoghi con gli autori. La partecipazione è gratuita e l’ingresso è per tutti i cittadini interessati a scoprire le storie che parlano al nostro tempo. Una rete territoriale tra biblioteca e associazioni. L’organizzazione di questo incontro non nasce dal nulla, ma si inserisce in una strategia più ampia di coinvolgimento delle risorse culturali presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

