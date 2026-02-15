Il Signore degli algoritmi Peter Thiel e la nascita della nuova Silicon Valley

Peter Thiel, noto imprenditore e investitore, ha dichiarato che la Silicon Valley sta cambiando profondamente a causa delle nuove tecnologie e delle aziende emergenti. Thiel ha sottolineato che il panorama dell’innovazione si sta spostando verso nuovi centri, lontano dalla tradizionale area californiana. Recentemente, ha visitato startup in Europa e Asia, cercando di capire come queste stanno sfidando il predominio statunitense nel settore tech. La sua frase forte sulla “mucca che muore” riflette l’idea che tutto evolve e nulla resta immutabile nel mondo digitale.

«La mucca non è più viva. Tutti gli animali muoiono. Tutte le persone. Un giorno succederà anche a me. E succederà anche a te». Nella tenue penombra del salotto, siamo in un'abitazione di Cleveland, un padre sta educando il figlio piccolo, in tedesco, alla ineluttabilità della morte. Il bambino, inquietato, ha pochissimi anni: quello rimarrà uno dei ricordi più vividi e forti della sua infanzia. Il bimbo, seduto sul tappeto da cui è originata la curiosa discussione, si chiama Peter Andreas Thiel. Figlio di un ingegnere tedesco, è nato nel 1967, a Francoforte. Sarà vagabondo, per lunghi anni, seguendo la famiglia nelle peregrinazioni lavorative: Germania, Stati Uniti, Sudafrica, autentico epicentro della nuova Silicon Valley, da Elon Musk a David O. Libertario e messianico, conservatore e futurista, nell'immaginario di Peter Thiel s'intrecciano la fantascienza, Leo Strauss, la filosofia russa, René Girard, l'anarcocapitalismo, "Il Signore degli Anelli", Carl Schmitt.