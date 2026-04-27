Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 27 aprile

Oggi, lunedì 27 aprile, nel concorso del Superenalotto non sono stati realizzati né un '6' né un '5+1'. Sono stati invece centrati sei '5', ognuno dei quali porta a casa un premio di 30.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto oggi, lunedì 27 aprile. Centrati invece sei '5' che vincono ciascuno 30.594,94 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 156 milioni di euro, si torna a giocare domani, martedì 28 aprile 2026. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 27/02/2026

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Panoramica sull’argomento

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