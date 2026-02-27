Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 27 febbraio

Oggi, 27 febbraio, nel concorso del Superenalotto non sono stati estratti né un '6' né un '5+1'. La combinazione vincente non è stata raggiunta, e di conseguenza non sono stati assegnati premi principali. Il concorso si è svolto come di consueto, senza che si registrassero vincite di grande entità. Il prossimo appuntamento è fissato per la settimana successiva.

(Adnkronos) – Nessun '6' ne '5+1' al concorso del Superenalotto oggi, 27 febbraio, nel penultimo appuntamento della settimana. Centrati invece cinque '5' che vincono ciascuno 28.401,46 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 127.8 milioni di euro: si torna a giocare domani, sabato 28 febbraio. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1.