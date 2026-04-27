Superbike GP Ungheria 2026 | programma orari tv streaming

Il Mondiale Superbike 2026 torna in pista con il Gran Premio d'Ungheria, primo appuntamento della stagione in corso. Sono stati annunciati il programma dettagliato, gli orari delle prove e delle gare, oltre alle modalità di visione in televisione e streaming. La competizione si svolge su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche, attirando l'attenzione di appassionati e appassionate di motociclismo.

Torna in scena il Mondiale superbike 2026 che prosegue in questo avvio di stagione ricco di appuntamenti. Dopo il Gran Premio di Olanda di Assen, infatti, è già tempo di pensare alla prossima gara, ovvero il Gran Premio di Ungheria, quarta tappa della stagione. Si gareggerà sul tracciato di Balaton, uno dei più tortuosi e dominati da curve lente dell’intero calendario. Ci attende un nuovo weekend che sarà dominato da una sola ed unica domanda: “Proseguirà il dominio incontrastato di Nicolò Bulega?” Il pilota del team Ducati per il momento ha fatto 9 su 9 in fatto di vittorie di manche e non ha la minima intenzione di fermarsi. L a classifica generale, dopotutto, lo vede già ampiamente in fuga verso il suo primo titolo iridato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streaming MotoGP, GP del Brasile: gli HIGHLIGHTS della Sprint a Goiania Notizie correlate Superbike, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streamingQuale sarà il programma del weekend “down under”? Come tradizione gli orari saranno prettamente notturni viste le 10 ore di differenza di fuso orario. Leggi anche: Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Superbike, GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streaming; Marc Marquez in pole position davanti al pubblico di casa; MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Jerez; SBK, Jonathan Rea interrompe l'agonia: Honda chiama Kunii per sostituire Dixon. Superbike, GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streamingTorna in scena il Mondiale superbike 2026 che prosegue in questo avvio di stagione ricco di appuntamenti. Dopo il Gran Premio di Olanda di Assen, infatti, ... oasport.it Superbike, Bulega dopo il dominio ad Assen: Tredici vittorie consecutive? Voglio continuareUn dominio totale. Nicolò Bulega ha vinto anche la gara-2 al GP di Olanda, terzo atto valido per il Campionato Mondiale 2026 di Superbike appena concluso ... oasport.it MOTORACINGSPORT. . CIV Superbike LA POLEMICA CONTINUA Gara 2 della classe regina del Campionato Italiano Velocità si è conclusa come la prima, con sul gradino più alto del podio Alessandro Delbianco (Yamaha) secondo Gabriele Giannini (Hond - facebook.com facebook Radio Superbike: Assen in cinque canzoni e i record di Bulega e Ducati #SkyMotori #WorldSBK #DutchWorldSBK #Bulega #SBK x.com