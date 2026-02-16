Il GP d’Australia di superbike del 2026 si svolge a Phillip Island, dove i piloti scendono in pista per la prima gara della stagione. La gara si terrà questo fine settimana e attirerà molti tifosi, pronti a seguire le emozioni dal vivo o in streaming. La corsa segna l’inizio di un nuovo campionato, con molte novità tecniche e concorrenti agguerriti.

Siamo pronti per alzare il sipario sul Campionato Mondiale di superbike 2026 che prenderà il via nel corso del fine settimana in arrivo con il classico esordio rappresentato dal Gran Premio d’Australia sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island, primo appuntamento del campionato riservato alle moto derivate di serie. Quale sarà il programma del weekend “down under”? Come tradizione gli orari saranno prettamente notturni viste le 10 ore di differenza di fuso orario. Nella giornata di venerdì 20 febbraio vedremo le prime due sessioni di prove libere: FP1 alle ore 01.20-02.05, FP2 dalle ore 06. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streaming

