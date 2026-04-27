Superato il Sarzana Follonica pass staccato

Il Follonica ha vinto contro il Sarzana con il punteggio di 3-2 e si è qualificata per i quarti di finale dei playoff. La squadra avversaria nei prossimi incontri sarà il Trissino, campione in carica. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha superato gli avversari nel match decisivo.

Il Follonica batte il Sarzana (3-2 il finale) e approda ai quarti di finale playoff dove ad attenderla ci sono i campioni in carica del Trissino. Una bella sfida quella con il Sarzana, alla fine vinta meritatamente dai biancazzurri che comunque hanno dovuto sudare molto per aver ragione dei rossoneri che non hanno mollato fino alla fine. Partita vibrante al ’Capannino’ tra due squadre che non hanno mollato di un millimetro. E’ il Follonica a menare le danze fin dall’inizio grazie a continue percussioni di Francesco e Davide Banini. Ed è lo stesso Francesco Banini a segnare un gol dei suoi che non lascia scampo a Corona. Passano pochi minuiti e Fantozzi, su rigore, porta i suoi compagni sul doppio vantaggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Superato il Sarzana. Follonica, pass staccato Notizie correlate Hockey A1. Follonica bene. Lodi abbattuto. Ora il SarzanaE’ un bel Follonica quello che supera, nell’ultima gara di regular season, l’Amatori Lodi con il punteggio di 5-3. Pugilato, la novarese Iris Casale è tra le 8 più forti d'Italia: staccato il pass per gli assolutiIris Casale, giovane talento della Underdog Boxing Novara, ha conquistato ufficialmente l’accesso ai campionati italiani assoluti under 19. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Hockey su pista | Novara e Follonica volano ai quarti di finale. Trasferta a Sarzana. Follonica, emozioni e pariFinisce in parità (3-3) la sfida tra il Follonica e il Sarzana. Primo tempo scoppiettante tra le due squadre che non hanno abbassato mai il ritmo. Follonica, che deve ancora rinunciare a Federico ... lanazione.it Serie a1. Il Follonica torna in pista. Gara di andata a SarzanaDi nuovo in pista. Dopo il bel successo con il Lodi, il Follonica si tuffa nei play-in andando ... msn.com