Pugilato la novarese Iris Casale è tra le 8 più forti d' Italia | staccato il pass per gli assoluti
Iris Casale, atleta della squadra di pugilato di Novara, ha ottenuto il pass per partecipare ai campionati italiani assoluti under 19. La giovane pugile si è distinta tra le otto migliori d’Italia, qualificandosi per la fase finale della competizione. La sua preparazione e le sue performance nelle ultime gare hanno portato alla sua selezione per questa importante sfida nazionale.
Iris Casale, giovane talento della Underdog Boxing Novara, ha conquistato ufficialmente l’accesso ai campionati italiani assoluti under 19.Un risultato di altissimo livello per l'atleta classe 2009 che, dopo aver superato con determinazione le dure selezioni delle fasi regionali e interregionali.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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