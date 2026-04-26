Pugilato la novarese Iris Casale è tra le 8 più forti d' Italia | staccato il pass per gli assoluti

Iris Casale, atleta della squadra di pugilato di Novara, ha ottenuto il pass per partecipare ai campionati italiani assoluti under 19. La giovane pugile si è distinta tra le otto migliori d’Italia, qualificandosi per la fase finale della competizione. La sua preparazione e le sue performance nelle ultime gare hanno portato alla sua selezione per questa importante sfida nazionale.